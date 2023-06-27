房仲產業講求的是信用與領導力，台灣房屋集團6月13、14日舉辦年度盛事「2023台灣房屋集團店東高峰會」，邀請世界競技疊盃冠軍林孟欣展現如何用雙手疊起夢想，聚集全台近300位品牌店東出席，聘請專業講師分享，如何打造高績效關鍵領導力，整場活動更訴求以節約能源為目標，提倡六大環保行動，攜手全台菁英店東朝ESG+房仲第一品牌的目標邁進。

台灣房屋落實六大環保行動包括使用「電子名片系統」與「電子講義」，以及更環保、數位的方式，以電子資訊取代傳統印刷物，減少紙張浪費；提倡「環保住房」，鼓勵參加同仁自備個人盥洗用品，如毛巾、牙刷等，減少使用一次性備品，降低對環境的負擔；提倡「自備環保杯」，減少一次性杯具使用，共愛地球；活動採用「減塑包裝」，客製化環保材質識別證，揮別使用塑膠證套；號召同仁「共乘減碳」，於高鐵備有接駁車，呼籲共乘或使用大眾運輸節能減碳，一同參與綠色環保運動，以行動降低對地球的傷害。

總裁彭培業親自頒贈加盟十年紀念獎牌並表示，台灣房屋過去10年來，成立房屋修繕團，並且積極建造偏鄉圖書館的知識據點，期盼在房仲業產生領頭羊的作用，為台灣留下好的建築。

台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯提到，我們在報到的過程當中，使用智能簽到系統；在課程中使用電子講義，也希望透過這樣的活動及課程，每個人一行動一響應，來符合公司ESG+的節能減碳行動，具體實踐環保愛地球，一場能量滿載的知識饗宴，展現台灣房屋的企業理念。