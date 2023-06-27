雲林縣長張麗善（發言者）今親自現勘斗南火車站停車問題。（周麗蘭攝）

斗南火車站停車不易，機車占用人行道違停，景觀十分紊亂，由於23年前火車站廣場下方曾開挖500坪停車場後來停工，地方人士希望重啟。雲林縣府工務處今（27日）會勘，決議把已被地下水灌滿的地下二樓填平，地下一樓打掉重建，可提供約207格機車停車格。

斗南火車站前身是1903年的「他里霧驛」，1945年改建，是日據時期改建的最後一個火車站，2018年已獲登錄為雲林縣歷史建築。

斗南火車站於2017年動土興建跨站式新站房，2020年啟用後周邊動線及停車問題卻比舊站時期更嚴重，包括無法進站車輛無法迴轉、周邊無停車空間。

地方人士盼望2000年間斗南鎮公所在廣場前一度動土興建的地上2樓、地上7層的「停五」停車場，能重新恢復興建地下停車場即可解決機車停放難題。

縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富、10多名里長27日會勘現場。

工務處長汪令堯表示，縣府2019年補助286萬元給斗南鎮公所辦理停五停車場再利用可行性評估及市區交通配套整理規畫，鑽探得知該處的地下水位已淹沒2樓的天花板，1樓牆壁也已有滲水。

汪令堯說，縣府將支應7000萬元填平地下2樓空間、地下1樓打掉重建，500坪空間可停放207輛機車，若台鐵願意提供廣場前土地使用權，地下停車場空間就更大，至於站前廣場平面維持現狀，增加綠美化即可。