外傳美國和台灣官員正在討論賴清德今年夏天可能以過境方式訪美。民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，有要出訪會依循過去方式通知大家，但目前沒有收到出訪的計畫跟規劃。
至於賴清德日前曾說，當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人是負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。
陳世凱強調，賴清德的意思是，主要是由職業軍人在陸海空的戰場上，義務役是守護家園跟城市，但這要跟國防單位做更確切了解和討論。
外傳美國和台灣官員正在討論賴清德今年夏天可能以過境方式訪美。民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，有要出訪會依循過去方式通知大家，但目前沒有收到出訪的計畫跟規劃。
至於賴清德日前曾說，當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人是負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。
陳世凱強調，賴清德的意思是，主要是由職業軍人在陸海空的戰場上，義務役是守護家園跟城市，但這要跟國防單位做更確切了解和討論。
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