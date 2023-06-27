政府為鼓勵機關團體從事各項創設目的活動，明定機關團體符合「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」第2條規定的要件者，就可享免納所得稅的優惠，其中要件之一是「財務收支應給與、取得及保存合法的憑證，且應有完備的會計紀錄，並經主管稽徵機關查核屬實」。

南區國稅局指出，機關團體接受社會大眾的捐贈，除了常見的受贈現金，還有可能受贈土地、房屋、股票等。

機關團體不論受贈何種財產，都必須核實入帳，辦理當年度所得稅結算申報時，也要列報為收入，以免漏報收入，可能會因不符免稅標準所規定的會計紀錄應完備要件，進而喪失免稅資格。

國稅局說明，機關團體如果經查獲短漏報收入，除了短漏報收入不超過10萬元，或短漏報收入占核定全年收入的比例不超過10％，且非以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，可以視為短漏報情節輕微，其他情形將視為會計紀錄不完備，也就是不符合免稅標準規定者，當年度全部結餘款不能免稅、會被補稅，還會遭處罰鍰。

舉例來說，甲慈善會2020年接受企業捐贈現金600萬元及土地價值300萬元，於當年度所得稅結算申報時列報受贈現金的捐款收入600萬元及其創設目的支出400萬元，卻漏未將受贈的土地據實列帳財產及列報收入。

經國稅局查獲，甲慈善機構短漏報收入300萬元，不符短漏報情節輕微的規定，因會計紀錄不完備，未符合前揭免稅標準規定，該年度全部結餘款500萬元遭核定補稅，短漏報收入300萬元則另處罰鍰。

國稅局提醒，機關團體應詳實記載帳務，並如實申報，以免不符合免稅標準，影響自身權益。

南區國稅局特別提醒，機關團體應詳實記載帳務，並如實申報，以免不符合免稅標準，影響自身權益。