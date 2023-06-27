三圓建設前董事長王光祥(右)與去年才剛接棒的新任董事長王雅麟，今天在股東會中同台同框。（圖／蔡惠芳）

三圓建設（4416）董事長王雅麟今（27）日早上主持股東會，承認盈餘配發案，每股配發現金2元。王雅麟在會後與媒體訪談時表示，全球區域政局動盪不安、升息趨勢之下，政府應該要先救市才對，沒想到卻頻頻打房，非常令人遺憾！最近平均地權條例修正案即將正式實施，裏面有諸多不合理的修法，有關私法人買房改採許可制，建議應採報備機制，儘量把高資產族群的資金布局，留在台灣。

今天三圓召開股東會，三圓建設主掌多年的前董座王光祥，今年首度以「董事」身份出席，並與公子三圓建設董事長王雅麟，同台同框。

今天三圓股東會，承認去年度合併財報。

三圓最近5年除2022年因處分青島三圓建設公司股權而大幅獲利，每股稅後純益達17.34元之外，其餘5年都持續虧損；其中2022年稅後純損2.71億元，EPS為-4.71元。

今天股東會，仍通過盈餘分配案，每股配發現金2元。

王雅麟也在今年股東會中，首度獨挑大樑，握起主持棒。

他在股東會後與媒體訪談時表示，現在大多數國家都正在升息，房市普遍都在下滑，除了有些特殊的地區之外，升息幅度大多不大，影響房市並不大，台灣方面，升息幅度也不致太大，所以總體來說升息影響房市並不大。

不過王雅麟也話鋒一轉，談到當前的房市政策，指出目前房市影響因素最大的是「政策干預」，業界普遍支持打擊炒作，因為炒作是不道德的行為，但是一次次打炒房下來，竟變成衝擊建商！希望未來政策制定時，能聚焦在打擊炒作，不要變成打擊建商！

王雅麟表示，尤其平均地權條例修正案，新制規定私法人買房必須採許可制，請問，私法人可以買船嗎？可以。可以買車嗎？也可以。可以吃飯嗎？也可以。買飛機？也可以。那法人為什麼不能買房？

王雅麟質疑政策的目的和公平性，指出目前房地合一稅2.0已正式實施，法人得利空間已經相當小，盈餘分配給股東又要再繳交一次稅，所以沒人想用法人名義去炒房，因為法人的稅，是比較高的，我不懂為什麼政府要用這種頭痛醫頭腳痛醫腳的方式去修法，是不是政府也一併修法，禁止法人買車、禁止法人吃飯？

王雅麟建議，現在平均地權條例修正案已經確定要實施，在此建議政府，改採報備制。

展望2023年，最重要的壓軸大案，非已經完工並取得使用執照，位於台北市忠孝東路的都更指標案「台北之星」Diamond Towers莫屬。

王雅麟表示，目前每個月都有在成交，只是私法人以後改採許可制，大家有在觀望，先前該買的已經都買了。

另外王雅麟談到，目前三圓建設手中，最重要是推動新隆國宅、文山兩大都更案。