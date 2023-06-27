新北幼兒園案引發全國關注，板橋、汐止幼童經質譜儀進一步確認統統未檢出，行政院昨表示要加強巴比妥等複方藥納管，並辦理幼兒園用藥研習，對此，侯友宜競選工作室發言人江怡臻今表示，行政院終於願意亡羊補牢，突然想起管制藥品的權責以及訂立相關規範本來就是中央應該做好的事情，但幼兒園事件，在民進黨黨公職由賴清德帶頭造謠，已造成不可抹滅的傷痕。

江怡臻說，民進黨團隊除了在新北幼兒園疑似餵藥案上，無所不用其極造謠抹黑，運用假新聞、假訊息攻擊侯友宜，這幾天，北市議員顏若芳也正用假訊息、假新聞來攻擊台北市長蔣萬安，運用體育活動斷章取義刻意製造衝突，台北市政府也已經還原整個時序，來還給蔣市長清白。

她特別呼籲民進黨，不要再特意製造社會對立、衝突，不要再用選舉手法來扭曲藍營的事實、抹黑兩位市長。

江怡臻說，另對中原大學生物科技系副教授、毒理專家招名威在新北幼兒園案散布不實訊息，非常感謝立委王鴻薇來向中原大學檢舉，呼籲招名威不僅要為自己散布不實訊息付出代價，也要針對遲遲沒有對性騷擾學生道歉來出來說明。