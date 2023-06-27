上百位漁民代表踴躍出席泊地廢除協調會，強烈表達他們的不滿。(于家麒攝)

漁民表示應先完善漁港設施，再考慮廢除使用率低的泊地，讓漁民能持續捕漁作業養家糊口。(于家麒攝)

金門早期軍方劃設管制哨口設置泊地22處，依中央現在政策已屬舊制，於法無源，朝向廢除。(于家麒攝)

為杜絕走私並有效管理漁船進出港作業，中央計畫將廢除金門地區早期軍方所劃設管制哨口的22處泊地（非正式漁港）。為此，金門區漁會昨（26）日邀集縣府參議王登緯、陳玉珍立委辦公室主任林孫全、縣議員周子傑、陳泱瑚、洪鴻斌與董森堡，以及海、岸巡隊官員與上百位漁民代表召開會議討論並匯集意見，縣長陳福海也同步趕赴中央表達地方強烈反對的立場。

金門區漁會指出，中央計畫廢除泊地的原因為金門泊地並未被劃定為正式漁港，僅供漁船筏停泊避風或避難使用。早期軍方劃設管制哨口設置泊地22處，並公告為第四類漁港，依中央現在政策泊地一詞已屬舊制，於法無源，朝向廢除。

漁民代表拿出漁業執照，他的漁貨起卸港在2012年登記的是后豐漁港，到了2016年卻已被改為后豐泊地。(于家麒攝)

根據金門區漁會資料顯示，金門目前各泊地仍有一定數量的設籍漁船與出海狀況，其中以后豐泊地為最高，近一年出海次數高達到7934次、南山泊地213次居次，烏坵泊地也有27次。區漁會認為，中央應先根據漁民需求擇地興建漁港，妥善規畫後再考慮廢除使用率較低的泊地，而不是為了方便管理就罔顧漁民生計廢除現有的泊地。

為了保留金門現有泊地，縣府與區漁會已收集相關資料，包括西半島泊位不足、歷史價值、漁民生計以及配套措施尚未完備等議題，建議至少保留后豐、烏坵、瓊林、料羅，或每個鄉鎮至少保留2處泊地。然而，由於該案牽涉到中央權限，未來情勢尚不明確，縣長陳福海也代表金門地區的漁民趕赴行政院向中央表達反對的立場，應以照顧漁民生計為優先考量。

金門區漁會理事長陳水義表示，中央打算廢除金門的泊地是出於對走私氾濫問題的擔憂，但他強烈批評這種做法是「因噎廢食」，他認為中央應該先協助金門建設完善的漁港設施，再來考慮廢除使用率低的泊地，讓漁民能夠繼續從事捕漁作業養家活口。

議員董森堡(左一)呼籲應建立一個報關平台，讓金門捕獲的高價值魚種能合法銷陸。(于家麒攝)

會議中另一引發熱議的是黃魚販售與走私的問題。漁民表示，他們在海上販售辛辛苦苦捕撈釣到的黃魚，卻被當成走私、開罰，實在無法生存下去；金湖鎮民代表李志鴻在會中還提出「金門黃魚銷陸除罪化」的議題，他說漁民經濟最高的獲利來源就是海釣、捕捉到的黃魚，但在現行所有法規基礎下都無法正常銷陸，因此需要兩岸協商機制啟動來研議合作方式。

岸巡隊副隊長陳建文表示，對於不法走私，執法人員沒有彈性的空間；但黃魚的銷售是有合法管道存在的，漁民只需向海關申報並取得報關單，就可以合法的將黃魚銷售出去。他強調，岸巡隊的主要任務是打擊走私船隻，而不會刻意刁難那些單純從事海上作業、無意越界的漁船。

縣議員董森堡也指出，近年來，金門地區的漁民依賴高價黃魚作為主要營收來源，然而，由於法令的限制，漁民私運黃魚到大陸被視為走私行為，他呼籲相關單位應建立一個報關平台，也建議漁業署，本著照顧漁民的權責，應該主導、比照兩岸活魚運銷班的方式，讓金門沿海捕獲的高價值魚種能夠通過正常合法的途徑出口到大陸地區，既能讓漁民獲得經濟收入，也不會給執法單位帶來困擾。