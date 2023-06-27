美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）說，普里格津兵變失敗，其實已成了「活死人」。

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變，對俄羅斯總統普丁形成執政23年來空前的威脅。儘管他已撤兵，結束短暫的兵變，但專家認為，除非絕對必要，否則普丁不會再讓他活下去。

據CNBC新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）說，普里格津兵變失敗，其實已成了「活死人」。而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，這次兵變暴露出克宮前所未見的裂痕。

布雷默周一在「亞洲財經論談」（Squawk Box Asia）節目中說，要是普里格津還能在人世間活幾個月，他會「十分訝異」。事實上，在普里格津突然宣布撤兵前，傭兵已距離首都莫斯科不到200公里。

他並直言，那些所作所為遠不如普里格津超過的人，都被普丁逮捕下獄，或是刺殺了，除非有絕對必要，如果普丁還讓他活下去，那會讓他覺得不可思議。

他指出，雖然普丁表現出前所未見的弱勢，但無論是俄羅斯政府高層、軍方，或是寡頭，都沒有絲毫背叛跡象，要是任何人認為，普丁突然岌岌可危，那必須認清，事情還沒發展到那地步。

自從俄羅斯國防部6月10日宣布，包括瓦格納在內，所有的私營軍事公司從7月起，都將被迫和俄羅斯軍方簽約，實質上由國防部吸收後，普里格津和軍方的衝突就變本加厲。而柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）高級研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，普里格津的目標在於吸引普丁的注意，以迫使雙方對界定傭兵角色、維安和資金等展開討論，而不在於要求推翻政府。她指出，普里格津迫不及待想要拯救瓦格納，希望傭兵攻下烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的戰功能被列入考慮。

據說普里格津流亡白俄羅斯後，可能已經死了，或是將會死於非命。比利時皇家高等防衛研究院（Royal Higher Institute forDefense，IRSD）的俄羅斯專家高瑟（Nicolas Gosset）說，除非普里格津在俄羅斯權力高層有深厚的支援網，否則他很快就會被解決。

高瑟告訴比利時媒體《自由報》（La Libre），要是兵變失敗，普里格津不是已經死了，就是會有杯熱釙茶在明斯克（Minsk）等著他。

文章來源：Russian mercenary chief Prigozhin is a ‘dead man walking,’ Eurasia Group’s Ian Bremmer says
文章來源：Wagner chief 'frantically tried to call Putin en route to Moscow after realising he had gone too far and did not have support within Russian army - but Vladimir refused to speak to him'

美掌握俄傭兵頭子驚人兵變細節 多數盟友都蒙在鼓裡
下落不明！傭兵頭子流亡白俄種馬鈴薯？問題比答案多
俄傭兵頭子兵變失敗雖流亡 驚曝普丁這罩門
#普丁 #兵變 #傭兵 #普里格津 #瓦格納集團