美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）說，普里格津兵變失敗，其實已成了「活死人」。

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變，對俄羅斯總統普丁形成執政23年來空前的威脅。儘管他已撤兵，結束短暫的兵變，但專家認為，除非絕對必要，否則普丁不會再讓他活下去。

據CNBC新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）說，普里格津兵變失敗，其實已成了「活死人」。而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，這次兵變暴露出克宮前所未見的裂痕。

布雷默周一在「亞洲財經論談」（Squawk Box Asia）節目中說，要是普里格津還能在人世間活幾個月，他會「十分訝異」。事實上，在普里格津突然宣布撤兵前，傭兵已距離首都莫斯科不到200公里。

他並直言，那些所作所為遠不如普里格津超過的人，都被普丁逮捕下獄，或是刺殺了，除非有絕對必要，如果普丁還讓他活下去，那會讓他覺得不可思議。

他指出，雖然普丁表現出前所未見的弱勢，但無論是俄羅斯政府高層、軍方，或是寡頭，都沒有絲毫背叛跡象，要是任何人認為，普丁突然岌岌可危，那必須認清，事情還沒發展到那地步。

自從俄羅斯國防部6月10日宣布，包括瓦格納在內，所有的私營軍事公司從7月起，都將被迫和俄羅斯軍方簽約，實質上由國防部吸收後，普里格津和軍方的衝突就變本加厲。而柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）高級研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，普里格津的目標在於吸引普丁的注意，以迫使雙方對界定傭兵角色、維安和資金等展開討論，而不在於要求推翻政府。她指出，普里格津迫不及待想要拯救瓦格納，希望傭兵攻下烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的戰功能被列入考慮。

據說普里格津流亡白俄羅斯後，可能已經死了，或是將會死於非命。比利時皇家高等防衛研究院（Royal Higher Institute forDefense，IRSD）的俄羅斯專家高瑟（Nicolas Gosset）說，除非普里格津在俄羅斯權力高層有深厚的支援網，否則他很快就會被解決。

高瑟告訴比利時媒體《自由報》（La Libre），要是兵變失敗，普里格津不是已經死了，就是會有杯熱釙茶在明斯克（Minsk）等著他。