美國商務部宣布晶片法案補助納入上游供應鏈，有望促成台積電美國廠形成供應鏈聚落。知名半導體分析師陸行之表示，台積電拉著上游廠商一起申請晶片補助，肯定是正確的，但美國晶片補助各大廠都想分杯羹，實在不相信台積電能拿到之前市場討論的150億美元補助，若能拿到100億美元也很難。

台積電宣布在美國鳳凰城投資400億美元設廠後，多次請求美國政府擴大補助上游供應商。台積電還發函給拜登政府表示，艾司摩爾（ASML）、應材、科林研發（Lam Research）、東京威力科創等供應商是台積電成功關鍵，美國應考慮對他們提供補助。

近日美國商務部終於給予正面回應，宣布有意赴美設廠的半導體化學、工具及其他上游廠商，可自今年秋天起向美國政府申請補助，有望促成台積電美國廠形成供應鏈聚落。

陸行之在臉書發文表示，看著台積電拉著上游廠商一起申請美國晶片補助，來形成產業鏈聚落，肯定是正確的。但美方390億美元晶片補助，包括Intel、美光、德州儀器、三星，及上游供應商都想分杯羹，實在不相信台積電能拿到之前市場討論的150億美元補助。

陸行之提出一些假設，若台積電能拿到100億美元補助（雖然很困難），資本開支減少25%（台積電投400億，300億自投，100億用補助投)，5+1折舊每年減少25%，以過去折舊佔製造成本50%，美國廠因補助可降低到37.5%，如果再加用一些台灣使用過的5奈米和3奈米舊設備，折舊費用占製造成本可降低到30~35%，這個多少可以抵銷一部分高昂的人工、材料及建廠成本。

但陸行之也認為必須釐清，假使台積電能拿到的100億美元補助是無償補助，還是補助換投資。