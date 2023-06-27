梁朝辰2003年返台創業，從僅13張桌子的麻辣燙店面起家，變身麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司。2007年底成立老四川、2014年10月底登錄興櫃交易，目前實收資本額2.15億元。老四川今日股價未受創辦人逝世消息影響，開高後勁揚8.36％至72.6元。

老四川去年下半年重啟展店，陸續於9月初、12月中開出「老四川」嘉義中興店及鳳山建國店，並於11月底於高雄仁武開出主打個人小火鍋及蔬食自助吧的新品牌「癮揪鍋物」。目前全台設有14家「老四川」，以及「紅亭迴轉麻辣火鍋」、「癮揪鍋物」各1家。

老四川2022年合併營收創8.69億元新高、年增達21.87％，營業利益1.09億元，年增達1.17倍、登近5年高點，毛利率44.52％、營益率12.55％雙創近4年高點。稅後淨利0.92億元、年增達52.33％，每股盈餘4.32元，雙創近3年高點，恢復疫前水準。

老四川2023年前5月自結合併營收4.15億元、年增達21.67％，創同期新高。展望後市，老四川在疫情間吸取經驗，並於去年起設立不同於老四川風格的新店，盼能獲得顧客肯定，未來將設立更多門市，以穩健積極腳步擴展營運版圖。