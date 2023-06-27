民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲近日表示，他不反服貿，而是反黑箱，遭時力立委邱顯智發文砲轟「背叛走上街頭的一整個世代」。對此，國民黨台北市議員鍾沛君指出，邱顯智貼文中的「把318運動為擋下服貿的反黑箱、逐條審查運動策略，拿來當成不反服貿的背書」這段話，等於是承認當年學運的反黑箱是假的，「又是一個政治渣男」。

邱顯智昨（26）日在臉書發文批評，把318運動為擋下服貿的反黑箱、逐條審查運動策略，拿來當成不反服貿的背書，事實上就是把「反黑箱以反服貿」的概念偷換成「反黑箱不反服貿」，此舉背叛了一整個因為對國家前途、個人未來感到深刻憂慮，才走上街頭的世代。

鍾沛君今則在臉書發文「感謝」邱顯智，因為邱終於說出，當年所謂的反黑箱服貿，其實是一場精心策劃的騙局，用誠意頗高的號召，包裝著想奪權、出頭上位的人，「那些撕裂台灣社會的語言、利用民心製造的對立，原來，只是爲了滿足不一而足的各種野心」。

鍾沛君直言，邱顯智理直氣壯地說反黑箱是假的，並稱那只是運動策略，實在令人不敢置信，「這跟『愛你假的啦，只是騙P策略』有什麼兩樣？又是一個政治渣男」。她也分享了多張採訪學運時，SNG車被惡搞、貼上辱罵字眼的照片，表示永遠提醒自己，不要成為那樣的政治人物。