一名20歲男子因常肚子絞痛而就醫，檢查發現，男子兩邊腎臟都有結石，原來是因男子聽說維生素C可美白皮膚，因此喝水都加入維生素C碇，使其單日攝取量超過建議劑量。醫師表示，過量服用維生素C會增加腎結石風險，且導致胃痛、腹瀉等症狀。

外科醫師陳榮堅在其臉書貼文表示，上述男子外型秀氣，因經常肚子絞痛而來就醫，由於男子左下腹與右下腹都會痛，於是檢驗其尿液，檢查發現有結石現象，於是男子再到泌尿科進行腎臟超音波檢查，結果發現，男子的兩顆腎臟都有結石。

陳榮堅表示，經詢問得知，該男子聽說維生素C可以美白，重視外貌的他因此不喝一般的水，只要喝水都會加入維生素C錠，所以一天下來就攝取超過建議劑量的維生素C。衛福部建議，一般成年人每日維生素C的攝取量為100毫克。

他表示，現代醫學研究發現，過量服用維生素C，會增加腎結石的風險，有些人甚至會出現胃痛、腹瀉、便秘等症狀。臨床上發現，有些腸躁症患者是因為服用某些健康食品過量所導致。