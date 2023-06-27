台灣明年將舉行大選，但選舉情勢仍撲朔迷離之際，大陸學者已先定調，指選後台海局勢穩定的第一個條件，就是承認九二共識，且不能模模糊糊、似是而非；此外，大陸不會因台灣哪黨當政，而在一個中國原則和推進統一等重大原則問題上區別對待。

廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍近日投書具有共軍背景的「海峽之聲」，提出明年台灣大選後，保持台海局勢恢復穩定的幾個基本條件，並指這些條件適用於明年將上台的任何政黨。

鄭劍首先指出，第一個基本條件是，「一個中國原則政治共識得到再確立」。他說，要喚回被民進黨當局所不承認的九二共識；「而且，不但要承認，還要明確承認，不能模模糊糊、似是而非、打太極拳、不斷製造似是而非的承認前景」。同時，要與台獨劃清界限，「不能拉拉扯扯、藕斷絲連、說一套做一套、溫水煮青蛙」。

鄭劍續稱，大陸方面在一個中國原則的表述上，現在是採用的是「一個中國原則和九二共識」這種並列表述方式，明顯內涵靈活空間。似可理解為，未必非要使用「九二共識」這四個字，或可採取新的表述、使用新的名詞。但他強調，無論如何表述、使用何種名詞，都要體現堅持一個中國原則的核心意涵。

鄭劍說，第二個基本條件是，「促進經濟社會發展和民眾福祉回歸兩岸雙方施政主軸」。他稱，台灣新政府應以經濟社會發展為主軸的導向，不應「聯美謀獨」、「依美拒統」，也不要與美國「價值觀聯盟」同頻共振，製造兩岸制度認同衝突和意識形態問題。

至於第三個基本條件，鄭劍認為是「美國回歸穩定為上的台海政策」。他稱，台灣各種政治勢力、未來的台灣執政當局將如何處理中美大兩岸之間關係、權衡利弊得失、選擇攻守進退，「考驗的是戰略遠見、民族大義、台灣前途命運」。他並強調，大陸在台灣問題上則仍會保持堅定的戰略決心、堅強的戰略意志和堅韌的戰略遠見，不會有絲毫妥協退讓。

最後一個條件是「維護中華民族共同利益成為兩岸雙方共同的選擇」，鄭劍直言，在嚴峻複雜的外部挑戰面前，在中華民族核心利益，包括南海、釣魚台、中印方向等的主權權益問題上，兩岸如果缺乏沒有共同的主張、台灣方面如果採取模糊迴避的立場，任何負面突發事件都可能對兩岸關係造成重大甚至「顛覆性影響」。

他接著說，兩岸如果秉持共同的立場，至少達成戰略的默契，應對共同的對手，進行包括各類維權性行動在內的相互配合，則對於兩岸重建互信、增進情感、維繫和平、共謀發展，都會產生極大而實質的推進作用。