夏季電費調漲，不少人吹冷氣消暑又擔心荷包失守。一名網友分享，3月和媽媽去逛好市多，媽媽扛了一台新冷氣回家，他本以為變頻冷氣再省電也差不了多少，但家裡換新冷以後，整個4月幾乎天天都開，但最新一期帳單的用電量卻比換冷氣前少，引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，3月和媽媽去逛好市多，本來是要搶購雞蛋的，但買完蛋以後，一轉頭卻看到媽媽拿著冷氣訂單說「我要買冷氣！」起初他以為媽媽是在開玩笑，沒想到最後真的買了一台新冷氣回家。

原PO表示，結帳前媽媽強調，她已經來好市多看過好幾次了，因為覺得家裡面的冷氣老舊應該換了，畢竟夏季電費會調漲，換新的變頻冷氣會比較省電，而他認為再省電費也差不了多少，因此不斷跟媽媽爭論，強調家裡的冷氣雖然很舊了，但也還沒壞，不用浪費錢換新的，不過由於媽媽非常堅持，因此最後還是買了。

原PO指出，自從家裡面換了新冷氣，整個4月幾乎天天都開，本來以為這樣用電量會比前一期的帳單更貴，沒想到竟然比冬天的度數還要省，讓他忍不住驚呼「看來換一級變頻果然有感！」

從照片中可見，原PO家今年1月3日到3月5日的用電量為512度，換了新冷氣以後，3月6日到5月2日的電費為436度，足足少了76度。

貼文引起網友討論，「噸數買足，真的超省」、「換變頻冷氣真的省電非常多」。不過也網友表示，冬天的電費比較高是因為開電暖氣很耗電，另有網友說，換變頻冷氣的確可以省電，但這個安裝的位置是不是有點怪，幾乎快要貼齊天花板了，好像不小心裝太高了，可以請師傅檢查一下。