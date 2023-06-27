農委會主委陳吉仲25日發文指出，韓國瑜任北農總經理期間「菜土菜金」，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期。國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人柳采葳直接怒轟，「陳吉仲閉嘴！別再鬼扯，污辱北農」，點出現任總經理翁震炘執掌北農期間，農委會無所不用其極打壓菜價，傷害農民；同時直言陳吉仲力挺翁，就是為了讓新潮流繼續啃食北農。

柳采葳指出，民進黨為了讓新潮流繼續啃食北農，什麼鬼話都說的出來。陳吉仲拿不同年份，不同環境的交易環境來抹黑韓國瑜北農時代「菜土菜金」，痛批陳吉仲臉書的說法簡直就是胡扯鬼扯，且如果要比的話，怎麼不比前一任的吳音寧呢，陳吉仲是不是忘了，是他自己開除吳音寧的！

對於台北市菜價，柳采葳分析，相較韓國瑜的北農時代，翁擔任總經理這幾年，颱風這幾年少很多，強颱更是少之又少，暴雨也變少，菜價當然穩定，再說，近幾年物價越來越貴，硬要說菜價才多這幾塊，不是很丟臉嗎。「按照這樣的神邏輯，雞蛋漲價也算陳吉仲的政績囉！」

此外，柳采葳更怒轟，北農這幾年還迎合農委會，將盛產的蔬菜，技術性的擋在市場外面，如控制菜車每天到量限制；或是像農民提到的，「以沒有標準的檢驗，大量檢驗蔬果，刻意將某些蔬果擋在外面，或是進行銷毀，甚至還有誰不聽話，就多檢驗的潛規則」；和提前用耕鋤補助的方式，解決菜量過多，造成菜價崩跌的問題，如此在菜量沒有過量的情況下，自然菜價就穩定，但最後受傷的還是農民。

柳采薇還痛批，北農不專業是陳吉仲造成的，但陳為什麼要特別拿韓國瑜出來講，就是因為北農要改選，陳吉仲希望他的人，也就是現在的總經理「翁震炘」留任。柳還提到，當初新潮流為了把翁震炘硬推進北農，史無前例的更改農委會兼職規定，將時任農金局副局長的翁留職停薪派去北農；但翁震炘到底配合了什麼國家重大政策呢？柳采威分析，僅僅只來帶一個沒有農業經驗，沒有專業能力的副總經理「陳平軒」，且唯一可以說嘴的就是「我的老闆是陳吉仲」。

柳采葳最後嘲諷，「陳吉仲啊陳吉仲，不要打自己臉好嗎？說越多，只會露餡越多，還要讓大家知道北農這幾年有多少問題嗎？」