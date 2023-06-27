女星大牙（周宜霈）今（27日）在社群平台爆料自己也曾遭到性騷，「如果事件重來，我會鼓起勇氣穿著浴袍衝去拿手機錄下他的影像，甚至在房間大喊救命」他還透露，對方趁機進入她的房間將她壓倒在床上，還對她說「妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓大牙傻眼；對此，大牙的老公阿廖師也在po文底下留言，「現在有人欺負你我一定欺負他」。

大牙稍早發文指控，2012年遭黑人陳建州性騷，她表示，當年的老闆陳建州先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進到大牙房間，怎料對方竟開始手來腳來，還從身後環抱她，要求發生關係，導致她身上僅剩的浴袍都鬆開，當她端出范瑋琪希望能阻止黑人，黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

然而，當時大牙為了自己的安危找了不激怒他的理由回絕「我便以『同公司』為由告訴他，你再怎麼有需求也不應該對我，是你公司的藝人」但黑人竟然回答：「可是你很正啊！」回想起這整段過程，她相當難過並坦言「這件事，我想說出來很久了，但始終沒有勇氣⋯⋯後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起。他用著他愛家護妻的形象，時不時打著公益與運動的善良模樣示人，經營著他的公眾事業。那誰會相信我？」

貼文一出，大牙的老公阿廖師也在文章底下回應，「現在有人欺負你我一定欺負他」網友也紛紛洗版留言「超級大翻車，我要退追蹤了，掰掰」、「很令人意外！螢幕形象經營的太好了」、「聽起來就很可怕」、「看著這些翻車，心裡蠻沉重的」、「一夕之間大變，都不愛了」。

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