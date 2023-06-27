高雄1名A小姐昨在立委王婉諭陪同下，開記者會控訴年僅13歲時，遭某補習班負責人性侵。事後被點名的補習班發聲明將對A小姐及發表不實言論的網友提告。對此，高市議員黃捷痛斥，大動作用法律恫嚇A小姐，簡直是二次傷害，非常可惡。

受害者A小姐近日在臉書發文痛陳，13歲時遭補教老師長期性侵3年，時隔20多年，該師仍在高雄前鎮地區、鳳山五甲一帶教書。昨她開記者會時提及，台灣社會風氣已進步成熟到聲援社會角落中的「房思琪」，後續會勇敢配合相關調查，讓事實完整揭露，保護更多受害者。

記者會後，被點名的補師班發聲明指出，本補習班及王老師的聲譽已遭摧殘殆盡，已委任律師對A小姐提出刑事加重誹謗的告訢，損失部分也會提出民事告訴，一切就交給司法處理，盼還清白。另外，對於網路轉傳未經證實的貼文、寫下不實留言、成為妨礙名譽的共犯及公布個資者，皆會截圖並委託律師提告。

黃捷今表示，還原事實真相是必須的，但不應該用帶風向的方式，指責受害者是造謠來譴責受害人。她看到補習班聲明要對受害者提告，實在很過分、沒有良心，明知此案已過追溯期，仍大動作用法律恫嚇A小姐，簡直是二次傷害，非常可惡！

「這個案子，我會追到底！」黃捷強調，會持續堅定地為受害者撐起一把傘，也希望這股浪潮，能喚起社會對性暴力更多的關注。如果被指涉的補習班真的是清白的，就該配合調查，而不該用司法方式打壓受害者。

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