進入盛夏全台各地漸飆高溫，為提供民眾夏日消暑好去處，同時滿足大家休閒需求，新竹市政府在疫情趨緩後，將於7月1日起重新開放府前廣場噴水設施，歡迎親子前來新竹州廳古蹟前戲水消暑。

市府行政處長吳皇昇指出，市府前廣場噴水設施的水質經過殺菌、消毒，具有游泳池衛生的合格等級，並將水循環再利用，不浪費水資源，噴出水壓是緩升、緩降，而噴水池周圍設有護欄，廣場周圍也有工作人員協助看顧小朋友的安全，提供孩子安全無虞的玩樂空間，讓爸媽安心、小孩開心。

此外，市府更提供多樣貼心服務，包含免費租借水槍（數量有限）以及於1樓服務中心內放置紙毛巾、吹風機、梳子等供民眾使用，若有更衣需求亦可使用市府內無障礙兼親子廁所，也提醒民眾在歡樂之餘，注重安全及防曬等措施。

行政處同時指出，今年府前廣場噴水時間為平日周一至週五，每天早上8點、中午12點各開放噴水15分鐘，下午5點至下午7點加碼連續2小時噴水；逢周六、日與國定假日則從下午3點起至晚上7點，連續4小時不間斷噴水，讓市民朋友玩得安全又盡興。