路易莎咖啡2022年合併營收創21.7億元新高、年增達15.51％，毛利率創54.72％新高。營業利益1.03億元、年增達57.82％，歸屬母公司稅後淨利1.03億元、年增16.05％，雙創歷史第三高，每股盈餘（EPS）5.03元。

路易莎咖啡喜迎餐飲業解封商機，2023年前5月自結合併營收9.52億元、年增達13.1％，改寫同期新高。加計籌備中據點，截至5月底全台門市548家，其中直營店170家、加盟店378家，今年目標新展達70家。

展望後市，路易莎咖啡今年將啟動精實展店、新品亮點、運用生成式AI科技、搶攻餐食市場、智能中央工廠及海外布局等短、中、長期6大成長引擎，並透過4大精實展店策略追求高毛利、高獲利，看好今年營運跳躍成長可期，並規畫第四季送件申請轉上櫃掛牌。

海外布局方面，路易莎咖啡重啟海外布局計畫，先前已進軍泰國、於百貨公司內開設門市，疫後重新裝修整頓開幕，已有3家陸續開始營業，未來將陸續展店。而印尼則與當地大集團金鋒簽署合作協議，也緊鑼密鼓籌備中。

路易莎咖啡指出，將設立轉投資的全資子公司進軍新加坡，預計第四季開始展店計畫，目前正在確認最後合作細節及展店選址等，以精華地段為主要目標，並搬遷烘豆設備，維持全球展店「在地烘豆」的一貫原則。