傳出美國與台灣官員正在討論副總統賴清德8月可能出訪美國，好讓他能提早熟悉與美國合作，出訪時機點可能是在8月賴飛往巴拉圭，參加新總統潘尼亞就職典禮，屆時可以在美國停留。對此，民進黨立院黨團回應，元首和副元首互動，更能促進民主同盟。

民進黨立委劉世芳表示，美國現在有《台灣關係法》和美國國會通過《台灣旅行法》，美國官方是依照美國國會授權的方式，來邀情任何適當的人來訪問美國，我們樂觀其成。（摘自民進黨立院黨團直播）

民進黨立委劉世芳表示，美國現在有《台灣關係法》和美國國會通過《台灣旅行法》，美國官方是依照美國國會授權的方式，來邀情任何適當的人來訪問美國，我們樂觀其成，中國大陸不必說三道四，而且民主國家之間，不管是元首和副元首互動，更能促進民主同盟。