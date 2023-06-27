盈正為專業電力電子產品與服務提供商，除持續拓展不斷電系統國際市場之ODM、OBM銷售業務，並積極參與國內不斷電系統專案工程標案與提供維護服務，以及銷售自有品牌之太陽能電力轉換器與儲能系統。根據調研機構研究顯示，全球不斷電系統市場、國內太陽能市場均具成長空間，盈正將以提高整體獲利為目標，拓展各項產品之銷售量銷售額，積極提升各項產品之市場占有率。

盈正去年毛利率為23.67%，優於前一年的21.24%，上升2.43個百分點，去年每股盈餘為2.55元，較前一年度成長59%；資產報酬率為3.49%，股東權益報酬率為7%，均優於前一年。

盈正去年的營收項目中最亮眼的是不斷電系統和太陽能電力轉換器銷售及勞務收入，其中太陽能電力轉換器銷售增加7536萬元，成長70%；而不斷電系統收入增加金額最多，增額達1億餘元，幾乎足以彌補衰退的三項產品減少之營業額，該兩項產品別，今年仍可望為支撐營收的重心！

盈正今年前5月營收為11.51億元，年增率16.04 %。