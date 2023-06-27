由於遭高盛將股票評級從「買進」調降至「中性」（neutral,等同於「hold持有」），特斯拉周一股價大跌6.06%，收在241.05美元，市值回落至7553.23億美元，但仍遠遠超出市值排名第二的汽車公司豐田（Toyota）。

上周摩根士丹利和巴克萊也調降了特斯拉的股票評級，但這些華爾街大行都調升了給特斯拉的目標價，以反映特斯拉股票的動能。高盛分析師Mark Delaney將特斯拉的目標價從185美元上修至248美元。

自4月底以來，特斯拉股價已經飆漲71%，今年以來更已漲了一倍多，導致空頭慘賠126.8億美元。帶動這一波漲勢的利多因素包括今年掀起的AI熱潮，以及其競爭對手福特和通用汽車決定採用特斯拉的充電標準和超充網路，可望助特斯拉的充電設備「一統天下」。

上周中國宣布針對電動車和其他綠能車推出規模達5200億元人民幣（約723億美元）的稅負減免方案，亦給特斯拉股價帶來提振。

高盛分析師Delaney表示，調降特斯拉的股票評級主要因為「市場已經透支了它的長期機會」，此外，新車面臨艱難的定價環境，這將在今年繼續拖累特斯拉的毛利率。

摩根士丹利和巴克萊上周則表示，由於在中國的競爭激烈，且可能被迫繼續降價，特斯拉的獲利仍然面臨下修風險。

在特斯拉第一季業績顯示利潤縮水後，投銀Jefferies和Truist Securities在今年4月下修特斯拉的股票評級，但他們仍然重申看好特斯拉的成長前景，稱該公司仍是全球電動車產業的領導者。

「木頭姊」伍德（Cathie Wood）的方舟投資管理公司（ARK Investment Management）在上周五以256.60美元收盤價賣出27,841股特斯拉股票，進帳約710萬美元。自2023年初逢低買進特斯拉股票後，有「女股神」之稱的伍德便陸續減持部位，6月至今賣出近49.4萬股，而今年以來更已脫手超過78萬股。

德銀也在周一發布特斯拉的研究報告，將其目標價從200美元調升至230美元，並維持「買入」評級。