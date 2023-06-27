依勞保條例規定，勞工退保後，經診斷確定於保險有效期間罹患職業病者，僅能請領「失能給付」，但近來國際研究指出，從事石棉性作業為罹患間皮細胞瘤高風險族群，且確診後病程進度十分快速，導致勞工難請領失能給付，勞動部因而訂定慰問金要點，從事石綿工作勞工，離職退保後診斷罹患職業性間皮細胞瘤，在災保法施行前5年內（2017年5月1日至2022年4月30日）因該職業病死亡，未曾請領相關給付，遺屬可以向勞保局申請20萬元慰問金。

據勞保局勾稽，在災保法施行前5年內共有約300多名民眾因為間皮細胞瘤死亡，勞動部勞動保險司副司長陳文宗表示，在災保法上路前發生的職業災害適用勞保條例規定，而勞保條例規定僅有因職業病導致的失能給付不受時效限制，但死亡給付則僅有在離職退保後1年可請領。

陳文宗說，近年研究指出，從事石棉作業為間皮細胞瘤高風險族群，且確診後病程進展快速、往往不到數月就死亡，勞工難請領失能給付，因此訂定「勞動部辦理勞工保險被保險人離職退保後診斷罹患職業性間皮細胞瘤死亡勞工之慰問金發放要點」，只要曾從事石綿工作勞工保險被保險人，於離職退保後診斷罹患職業性間皮細胞瘤，並在災保法施行前5年內因該職業病死亡，且未曾因同一職業病領取勞工保險條例所定失能或死亡給付者，其遺屬得向勞保局申請20萬元慰問金。