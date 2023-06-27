財政部北區國稅局表示，依財政部89年4月11日台財稅第0890450265號函釋，就解散的營利事業而言，其解散年度當期決算所得額及前一年度盈餘，實務上恐未能及時於解散日辦理盈餘分派，而是併同清算後剩餘財產辦理分配。

基於簡政便民的考量，如果解散的營利事業於所屬會計年度結束前辦理清算完結，即免依所得稅法第102條之2第2項規定辦理未分配盈餘申報。 舉例說明，甲公司會計年度採曆年制，2022年11月1日經主管機關核准解散，則甲公司決、清算的未分配盈餘是併同清算後剩餘財產辦理分配，都可免辦理未分配盈餘申報。

至於甲公司110年度未分配盈餘應否辦理申報及申報期限，需視甲公司清算完結日而定，第一重情況是甲公司於2022年12月31日前已辦理清算完結，則免辦理110年度未分配盈餘申報。

第二種則是，甲公司如果於2023年3月20日辦理清算完結，因其於法定申報期限前已清算完結，110年度未分配盈餘應併同清算申報書於清算結束日起30日內（即2023年4月18日）辦理申報。

第三種是甲公司來不及在2023年5月31日前辦理清算完結，因已逾法定申報期限，甲公司應於2023年5月1日至5月31日單獨辦理110年度未分配盈餘申報。