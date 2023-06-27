外傳國民黨總統參選人、新北市長侯友宜將邀請王金平、馬英九、朱立倫來擔任2024總統大選的競選總部榮譽主委，侯表示，這段時間會親自拜託馬英九、各大佬、擔任過主席的長官們以及黨主席朱立倫來擔任競選榮譽主委。

侯友宜強調，除了自己要一一向所有人拜訪外，最重要的還是要麻煩朱立倫，繼續帶領黨的組織還有黨部，全力並肩作戰，自己會請他們給予大力的協助，至於未來競總是否不會有主委一職？侯友宜則說，詳細的架構目前還在討論中，待詳細討論後會向外界說明。