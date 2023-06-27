2023年亞洲舉重錦標賽5月13日於韓國晉州市完賽，舉重隊教練同時也是第一銀行行員的黃達德率領選手代表國家出賽，選手羅楹湲、陳玟卉、莊盛閔及陳柏任合計拿下2金2銀5銅之佳績，揚譽國際，為國爭光。

這次亞錦賽第一銀行舉重隊四位選手獲得優異成績，其中選手羅楹湲於女子舉重87公斤級表現亮眼，榮獲抓舉110公斤金牌、挺舉131公斤銀牌及總和241公斤金牌之佳績；另外，東奧銅牌選手陳玟卉今年亦在女子71公斤級，為國家拿下挺舉131公斤、總和232公斤，合計2銅的好成績，賽後特別感謝黃達德教練的指導，以及第一銀行的力挺，更想用實際成績告訴大家「我回來了」。

這次亞錦賽精采的實力展現，無疑對第一銀行舉重選手及教練注入一支強心劑，對於9月將在中國大陸杭州舉辦的亞洲運動會將更具信心。第一銀行長期力挺台灣體育發展，自2019年起加碼贊助舉重選手訓練計畫，不但提供培訓營養金，同時安排國家級教練隨隊協助訓練，全力支持潛力選手投入訓練。銀行也鼓勵所有選手們能以這次在亞錦賽奪牌選手為標竿，持續專注朝目標邁進，在2024年巴黎奧運為自己和國家爭取第一。

第一銀行期許發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育發展盡一份心力，讓國內運動更為蓬勃，協助優秀選手可以在無後顧之憂的情況下，不斷「追求卓越、邁向第一」。