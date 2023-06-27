大陸《愛國主義教育法草案》首次提請全國人大常委會會議審議，草案對包括港澳台同胞在內的群體作出針對性規定。香港特首李家超對此表達支持，至於該法是否於香港實施，他說需諮詢基本法委員會和港府意見，再由人大常委會決定。

據香港《信報》，李家超表示，非常支持愛國主義教育，認為有助香港建立弘揚愛國愛港為核心，與一國兩制相適應的主流價值觀。

李家超指出，《愛國主義教育法草案》正在審議當中，會否在港實施，會按《基本法》第18條規定，諮詢基本法委員會和特區政府意見，再由人大常委會決定。

他強調，無論如何港府都會對接國家對愛國主義教育的要求，目前香港的國民教育、愛國主義教育已包含在不同課程，因此香港要對接有關要求較為容易。

李家超稱，香港已在愛國主義教育方面做了大量工作，包括中國歷史、維護國家安全、香港國安法教育等，以及認識國家政策、國民教育、推動年輕人及學生訪問大陸省市等。