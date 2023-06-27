目前最常用的，俗稱韓國年齡（Korean age）虛歲算法，新生兒一出生的當日，就已經是一歲了。同時，在新年的第一天，還要再多加一歲。因此，假設在12月31日出生的小寶寶，過了午夜時分後，元旦年紀頓時變成兩歲的娃。

第二種是國際公認計算方式，利用實際出生日期來算現在的年紀。最後一種為，新年的第一天要多加一歲。用統一標準計算的年紀，將適用於韓國所有司法與行政業務，但不適於服兵役、可上學的年齡以及可抽菸喝酒的法定年紀。

現任韓國總統尹錫悅正在兌現自己的選舉支票，因為一統韓國民眾年紀算法，是尹錫悅在2022年5月就任前，選舉時所做的政治承諾之一。理由很簡單，就是不要造成民眾混淆以及節省社會成本。

韓國政府表示，以前由於沒有統一，故在年齡計算方面很亂，進而影響到法律訴訟等問題，像是確定可不可以退休，並領取退休金就是其一。不過，也承認使用已久的韓國虛歲年紀算法，還是會在人群中流傳好一段時間。