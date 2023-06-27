恆生科技股指數暫漲1.90%，成分股普遍上漲，僅蔚來微跌不到0.1%。金山軟件漲6%，漲幅最大，其次為舜宇光學漲4.26%。
新創建獲控股股東周大福企業以溢價14.5%提議全購進行私有化，股價飆漲10%。
新世界擬配發特別股股利40億元，股價勁揚5%。
比亞迪再遭巴菲特減持，目前下跌1.5%。
對人民幣匯率敏感的大陸地產股與物管股急漲，碧桂園服務漲8.4%，龍湖漲7.5%，碧桂園漲7.1%，潤地漲4%。
隔夜美股表現乏力，但受到離岸人民幣反彈激勵，周二香港恆生指數盤中漲1.1%，為19003.34點。國企股(H股)漲1.2%，為6449.82點。
恆生科技股指數暫漲1.90%，成分股普遍上漲，僅蔚來微跌不到0.1%。金山軟件漲6%，漲幅最大，其次為舜宇光學漲4.26%。
新創建獲控股股東周大福企業以溢價14.5%提議全購進行私有化，股價飆漲10%。
新世界擬配發特別股股利40億元，股價勁揚5%。
比亞迪再遭巴菲特減持，目前下跌1.5%。
對人民幣匯率敏感的大陸地產股與物管股急漲，碧桂園服務漲8.4%，龍湖漲7.5%，碧桂園漲7.1%，潤地漲4%。
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