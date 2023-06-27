為降低基隆市民通勤費用，除基北北桃與行政院共同發行的TPASS通勤月票外，基隆市政府規畫本市境內的區域定期票，預計將於今年底前上路，目前定價為320元，屆時民眾在基隆市境內，可以持月票無限次乘坐台鐵及基隆市公車。

根據基隆市公車處及台鐵的資料，除往返雙北及桃園外，基隆市民也有在基市境內的交通需求。基隆市政府向交通部公路總局爭取TPASS行政院通勤月票之「基隆市境內定期票」經費補助，並經中央於6月21日審查原則通過。

基隆市政府交通處表示，基隆市境內定期票暫定年底前上路，定價為30日320元，並保留優惠之彈性，適用範圍包含臺鐵（進出站均位於基隆、三坑、八堵、七堵、百福及暖暖站）及基隆市公車處正式路線。

交通處提醒，民眾若有跨縣市通勤的需求，可以選擇行政院發行的TPASS通勤月票「基北北桃1200都會通定期票」。民眾可以在台鐵有站員車站、國光客運（基隆、臺北等站）、市府轉運站、南港轉運站及捷運車站等處預購及設定定期票，歡迎市民朋友多加使用。

不過，目前基隆市公車處的債台高築，累計虧損已達新台幣17億元，隨著TPASS通勤月票以及市內通勤月票實施，也讓外界擔心是否會加劇公車處的虧損？

對此，基隆市公車處長陳新埤表示，目前基隆市公車處全市共有54條路線，每天開出1000餘班次，預估每天有4萬餘人搭乘。目前公車處的銀行貸款約在14億元左右，帳面上總負債約19億元。

依去年公車處開始推行上下車刷卡，統計出來的數據來看，目前基隆市使用社福卡搭乘公車的比例約占45％左右，學生卡則占25％，使用一般卡的民眾也在30％左右。隨著兩種不同的月票實施，預估的確有可能衝擊公車處的營收。不過，陳新埤及基隆市交通處長王圳宏均表示，將透過編列公務預算，來補助公車處，避免讓公車處的財務更加惡化。