國民黨總統參選人侯友宜競選工作室24日前往北市警中正一分局提告民進黨總統參選人賴清德及其發言人戴瑋姍散布假消息，違反《社會秩序維護法》，警方昨日已製作通知書，近日將傳喚賴與戴到案說明；賴清德被傳喚是否到案說明？賴清德競選總部發言人陳世凱表示，全力配合司法及警察單位。

新北市餵藥案，侯友宜競辦日前提告，恐傳喚戴瑋姍及賴清德；陳世凱指出，他們會配合司法及警察單位，該有的動作都會配合，但是他們還是要呼籲，國民黨跟侯友宜，新北市該做的行政調查，也希望能好好做好，希望侯友宜顧好新北市，浪費司法資源都不是他們樂見。

至於信賴之友會週六個據點都已授旗，接下來競選團隊針對陸空戰要如何加強？賴清德競總發言人郭雅慧表示，陸戰跟空戰目前都還在持續進行，也有階段性的任務，核心價值是，會凸顯候選人優勢；至於空戰部分，大家會發現，賴清德在YT上有越來越多更多元頻道，至於接下來的陸戰，七月開始的是百工百業，預計會有五十場以上後援會成立大會，希望透過結合社會力，持續的凝聚共識。