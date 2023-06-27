外交部長吳釗燮公開呼籲澳洲派遣武官駐台，台澳雙方可共享情資及對局勢的評估。退休情治官員則搖頭表示，吳釗燮所說的若是情報合作，這種事只能做不能說，「說了就沒有了」。對此，民進黨立委許智傑認為，有些事可做不可說，但有些事需要公開讓大眾知道，如何拿捏適當，相信外交部和國防部會討論一致的共識。

吳釗燮於6月6日接受《澳洲人報》（The Australian）駐台記者Will Glasgow訪問，該報25日以「台灣呼籲澳洲因應中國威脅派遣武官駐台」為題，刊出專訪內容。

吳釗燮受訪表示，派駐武官可以提供雙方系統性和制度化的接觸，共享情資及對局勢的評估，此議題需要台澳雙方審慎討論，台灣尊重澳洲政府的決定；澳洲辦事處已開始與我國安官員交流，代表澳洲重視我方觀點，台灣歡迎雙方持續就區域安全議題進行接觸。

但退休情治官員搖頭表示，吳釗燮所說的若是情報合作，這種事只能做不能說，「說了就沒有了。」

對此，許智傑指出，全世界民主國家協防台海已是共識，吳釗燮公開呼籲澳洲派遣武官駐台，加強台澳雙方共享情資及對局勢的評估，他相當支持這個方向，也讓國際更清楚台灣立場。「然而有些事可做不可說，有些事需要公開讓大眾知道」，如何拿捏適當？相信外交部和國防部會討論一致的共識，讓世界加快協防台海的防線成形。