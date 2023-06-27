有中醫師投訴，中醫師公會全國聯合會出版的《中醫會訊》，原由已故「中醫泰斗」巫水生題字落款，近期卻悄悄換成代表民進黨參選總統的副總統賴清德且未重新題字，被批剽竊之虞，更是公器私用；賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，他們有提供祝福賀詞，但是沒有干涉對方使用，後續做什麼使用，他們並沒有干涉；但會訊上的題字跟落款，都不是他們當初給的。

郭雅慧指出：當初中醫師公會全國聯合會的確有來邀約祝賀的墨寶，但是今天報紙上刊登的，不是他們提供，至於邀約的單位，後續做什麼使用，他們並沒有干涉。