全國環保團體27日立法院舉行記者會，呼籲各政黨不分區提名安全名單應該有專業環境保護的委員，團體並提出7項呼籲，不分區安全名單、NO metoo、擅長黨政溝通協調、尊重專業排除黨紀、生態保育專業、長期關注環境和有豐富NGO資歷等；團體也認為，環境保護已經是全球普世價值，政黨提名候選人都應該要有基本環保素養要求。

環團列舉6項環保訴求要求，分別是環保即生活、自備餐具水杯與手帕、一周一日素（減碳飲食）、勤搭大眾交通工具、輕鬆（減碳）穿著與願意關注選區及全國性的環境議題；主持人台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，檢視2000年後各政黨對不分區，這20多年來出現不少環保委員，包含現任民進黨立委洪申翰與時代力量立委陳椒華，檢視這20年，我們就會發現作為執政黨的環保委員，如何能不為逆黨堅持理想，可能需要有很強的政治力作為後盾，也期勉，其他政黨都能在不分區委員安全名單裡，能有守護環境的委員。

台灣環境保護聯盟會長葉國樑表示，台灣立委選制在單一選區兩票制下，造成台灣仍以兩大黨獨大為主流，在區域立委方面小黨難以突圍；因此在不分區的名單，各政黨推薦的立委資質及人選就非常重要， 但環境議題日趨複雜，牽涉能源、碳稅、海洋、生態等面向，尤其2050淨零排放牽涉跨機關溝通，當今立委角色至關重要，因此環團要求，2024年各政黨推薦的不分區立委名單當中，都一定要有能代言環境的立委進入安全名單中，讓環境議題有被發聲及重視的機會。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，MeToo運動自始於2006年美籍非洲裔女權運動者喊出，而台灣卻在17年後破繭而出，我們該為這些有勇氣出聲的男女們加油；她提到，自古以來職權不對等，受害者通常都是隱忍，有勇氣向主管通報，也不見得會被好好處理，甚至反而受盡壓力，導致受害者自殺，希望這波Me too不是泡沫，而是人權再促進的運動。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治指出，立法院是集體議事的機制，委員提案不僅要一定人數的其他委員連署才能成案，即便因此通過一讀，後續二、三讀，通常尚需其他政黨委員的支持，方能獲得排審、表決通過；在此過程運作中，若能獲得行政部門的認同及支持，通常也能增加表決通過的機會，故政黨提名不分區立委，應具有與行政部門及與其他政黨溝通協調的能力較佳。

台灣蠻野心足生態協會主任楊士慧針不分區立委與透過艱辛選戰勝出的區域立委畢竟定性不同，所以提名環保背景的不分區立委，需強化生態保育專業，才足以提供優質論述，遊說各界與社會溝通。

惜根台灣協會理事長徐世榮提到，政府的施政不應該僅強調資本的積累及經濟效率，也必須著重環境生態的永續、社會的公平正義及基本人權的保障；荒野保護協會理事陳雍慧指出，我們需要的不止是環保口號，更需要環保行動力。

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