斑馬線上有人就須停讓政策惹怨喊卡，交通部長王國材今表示，經專家會議討論，他今早已向警政署最後確認，取締標準維持現行間隔3公尺，罰鍰提高則於6月30日如期實施，交通部也要求地方政府做行人專用或早開時相等，會定期在道安記者會公布。

王國材上午陪同行政院長陳建仁到桃園視察國道3號銜接台66線增設系統交流道工程狀況，被問及路口不停讓行人的取締標準，他說，經昨天專家會議討論，他今早也與警政署做過最後確認，處罰條例通過的標準將於6月30日實施，包括罰鍰從3600元提高到6000元，還有道安講習3小時等。

王國材說，罰鍰已提高，取締標準是否要提高，專家會議討論許多，大家認為若維持現況3公尺方式，這是2006年就開始實施的標準，也沒有很多爭議，所以取締還是維持原先標準，「現在罰款提升後，民眾禮讓行人的習慣可能會有所改變」。

王國材也提到，除處罰標準提升外，交通部也在交通工程方面，於4月要求各地方政府做行人的專用或早開時相，以及人行道退縮等，後續會定期在道安記者會公布，盼中央與地方合作努力，共同確保行人安全。