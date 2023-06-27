藝人陳建州（黑人）今(27)日被女星大牙爆出性騷事件，消息一出震驚外界。他與歌手范瑋琪2000年交往10年步入婚姻，當時這對「黑白配」傳為佳話，也讓許多一路看著他們交往的親友、粉絲感動不已。當時，陳建州透露對范瑋琪一見鍾情，但追求她並不容易，為了留下對方聯絡方式，還踩了唱片公司的大忌。

陳建州曾在採訪中透露，第一次見到范瑋琪是在代班主持《我猜我猜我猜猜猜》時，看見她走進攝影棚，覺得對方很有氣質、聲音輕柔、笑容甜美又有些羞澀，像是學生時代功課很好的那種女同學，當場一見鍾情，「就是我從小最想征服的那種升學班女孩！」然而，當時唱片公司嚴禁主持人向女歌手要電話，陳建州想方設法接觸范瑋琪，發揮拼命三郎的精神狂打電話，最後終於抱得美人歸。

陳建州曾感慨：「如果當時沒有鼓起勇氣，那范范就真的只是一個夢中才會出現的情人。」之後兩人交往10年，2010年一起去紐約看NBA球賽時，陳建州當著全場球迷的面下跪求婚，讓范范當場喜極而泣點頭答應，不僅轟動當年台灣演藝圈，獲得許多祝福。

陳建州向范瑋琪求婚。(影片來源/hmdproposal YT)

事實上，今日陳建州被昔日的藝人兼女員工大牙爆料性騷擾，當時在兩人一起前往香港錄製now寬頻電視《18 22》節目，陳建州深夜直闖她飯店房間，企圖要跟她「鬆一下」，她透露11年前那個晚上「是我不時會想起的惡夢」，並相當懊悔自己當時若可以勇敢公開他的惡行，或許就不用背著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。而大牙的老公、羽球教練阿廖師也表示「很心疼老婆，也支持老婆」。

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