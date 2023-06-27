貿聯-KY今天舉行股東會，貿聯-KY董事長梁華哲及總經理鄧劍華在會後接受記者採訪，隨著IT/消費性電子及伺服器/資料中心產業去庫存逐漸進入尾聲，貿聯-KY對下半年營運看法也趨於正面。

貿聯-KY於2022年第1季初完成INBG收購，並於2022年第3季完成主要的整合，為貿聯-KY在新產品技術及市場佈局添翼，梁華哲表示，INBG跟我們團隊整合做得不錯，表現比我們想像還好，不過目前歐洲客戶比較保守，尤其是德國連續兩季經濟未成長，我們也在關注會不會受到影響，對歐洲市場看法比較小心，原本工業產品訂單交期都很久，現在交期有縮短，歐洲資料中心需求也放緩，不過梁哲華強調，交期縮短並不是訂單往下掉，主要是過去年公司努力把產能移到東歐，並更新德國的機器設備，讓訂單交期縮短。

貿聯-KY第1季稅後盈餘為6.27億元，年增20.13%，每股盈餘為4.01元，累計前5月合併營收為213.94億元，年增3.82%。

展望下半年，梁華哲表示，下半年基本上延續年初看法，IT及消費性電子去庫存持續往的好方向進行，看起來兩大產業已於5月觸底，並開始看到急單，半導體設備亦已到谷底，能不能馬上回升還不清楚，雖然歐洲資料中心需求放緩，但近期伺服器/資料中心無論新案子或舊案子訂單有回升，只是還不是很明顯，希望下半年景氣能夠好轉，審慎樂觀看待下半年會比上半年好。

近期AI伺服器夯，貿聯-KY這一、兩個月AI伺服器線束也見到增加，不過鄧劍華表示，目前應用於AI伺服器的線束與一般的伺服器/資料中心線束沒有什麼差異化，且當前缺的還是GPU，整體助益不大，至於下一代AI伺服器產品因應用半導體製程及光纖相關新技術，無論是光纖或是銅材，以及往下的散熱設計等，都與現在規格不同，蠻多代工廠客戶都在做這方面的研發實驗，預計下一代產品線束才會有較大的差異，公司現已搭配客戶規劃下一代產品，且針對800G以上產品等有不同的團隊做不同的解決方案，預計3到4年後新產品有望逐漸發酵。