星座專家唐綺陽日前才提醒：「最近的『海王停滯』，一系列人設崩塌」，沒想到演藝圈就不平靜，女星「大牙」周宜霈今（27日）發長文指控，2012年曾遭當時經紀公司傳奇星老闆之一的「黑人」陳建州性騷擾，陳建州進她飯店房間後開始手來腳來，甚至把大牙撲倒在床上。

唐綺陽2天前才在星座運勢週報預告：「最近的『海王停滯』，一系列人設崩塌，與各種受害者自白、好事者虛實不明的爆料，都讓人分不清真假，看到傻眼」，還說「所有平靜，與美好都是假象，是加害者與被害者共同掩飾了真相，才有的世界，這才是『令人不忍卒賭的真相』」。

沒想到「大牙」周宜霈今就跳出來指控，2012年遭陳建州性騷擾，陳建州進她飯店房間後開始手來腳來、還把霸大牙撲倒在床上，甚至對她說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓大牙直呼：「那天真的嚇瘋了」。

11年前那個晚上，仍是大牙不時會想起的惡夢，她難過說：「如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」

針對指控，黑人發聲明否認：「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實 。」

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