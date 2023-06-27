為協助中小企業導入電商化銷售模式，新北市經發局辦理「新北電商學院」即日起開始報名，電商學院將推出AI應用「基礎課程」、電商平台的「進階課程」，以及邀集34位專家學者組成顧問團提供「1對1諮詢輔導」，盼透過三大引擎引導業者強化電子商務能力，提升競爭力。

經發局長何怡明說，物聯網近年發展快速，電子商務、數位轉型成為全球趨勢，透過「新北電商學院」課程，協助企業解決人才通點，因應Chat GPT引發的產業革命，協助企業接軌新科技，增加AI運用培訓課程，協助業者做更有效的廣宣內容製作與行銷、客戶服務，深入了解消費者喜好和需求。

其中「基礎課程」推出5大主題，透過AI數位工具應用、網紅合作、社群行銷等應用工具操作，邀請11大品牌御用行銷顧問，像是曾替知名雜誌製作歷年最高觀看次數影片的業師「武敬凱」，講授社群文案、影片行銷實作工作坊。

「進階課程」則攜手亞馬遜全球開店、蝦皮大學、官網電商等3大電商平台，教導業者掌握品牌定位、關鍵字及廣告精準投放、破解流量等關鍵秘訣，提供直播帶貨等實戰演練課程，解決電商操作盲點，同時提供「1對1專業顧問諮詢」，讓各領域顧問有效指引方向，引導業者無痛轉型。

經發局表示，過往參與電商學院的學員都有不錯的成績，像是「URBANER奧本電剪」透過多元行銷策略，擴充原有日本、美歐市場；MIT(台灣製造)無毒泡泡玩具「和盛企業」透過進階品牌行銷，不受疫情影響，成功拓展跨境市場。

經發局說，新北電商學院電商培訓課程有5大主題10堂基礎課程、3大主題進階專班，總共102個小時，即日起開放報名，並於7月20日至10月19日開課，將依課程屬性規畫互動式線上直播或實體課程，進階專班限額40家企業，額滿為止。