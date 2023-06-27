群益金鼎證券（6005）27日召開股東會，總經理李文柱表示，2023年仍是充滿機會與挑戰的一年，地緣政治的發展與各國政府面對通膨的因應措施將關乎全球未來，群益將以「提供超越客戶期待之高附加價值服務，成為客戶長期成長的夥伴」為願景，維持目前狀態、持續往前走。

群益證券27日股東會總出席股權數占整體股數58.56％，承認111年營業報告書及決算表冊案，及每股配發現金股利0.39元；此外，也決議通過公司章程修正案、股東會議事規則修正案、解除董事競業禁止案等三案。

展望2023年，李文柱指出，台股攻上「萬七」後，維持高檔震盪「驚驚漲」格局，操作難度增高，公司自營部門近期也積極改採策略性交易，追求穩定獲利；此外，承銷業務方面，今年表現則有望優於去年，疫情趨緩後，前幾年來遞延案件今年將一併開花結果。

隨台股逐漸回暖，群益證今年5月稅後純益4.03億元，較去年同期大增54.61％，每股稅後純益（EPS）0.17元也優於去年的0.11元；累計前五月稅後純益18.29億元，大幅年增逾3倍，在券商中排名第四名，且前三名元大證、凱基證、富邦證為國內證券市占前三大，群益證以獨立券商之姿、躋身第四名，表現亮眼。

回顧群益證券2022年各項業務營運情形，其中，經紀業務方面，全年集中交易市場市占率3.39％、櫃買市場是占率4.5％，綜合市占率3.62％，業務規模名列國內券商第六名，並穩居獨立券商龍頭地位。