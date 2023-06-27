大牙痛揭遭陳建州性騷 首位女星發聲力挺：知道妳多害怕

台版「#Me Too」風波持續延燒，自《我愛黑澀會》出道的女星「大牙」周宜霈在臉書發長文控訴遭「老闆陳先生」性騷惡行文中提到她遭強押在床上時，對方竟說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」直接點名陳建州，引發網友熱議，前陣子出面踢爆許傑輝性騷的女星黃云歆，率先留言力挺大牙：「沒帶進棺材都很棒！妳很棒！」

牙27日具名揭發2012年曾遭當時經紀公司傳奇星老闆之一的陳建州性騷擾，在兩人一起前往香港錄製now寬頻電視《18 22》節目時，陳建州深夜直闖她飯店房間，企圖要跟她「鬆一下」，大牙難過表示「此時若不說出來，曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕。此時若不說出來，11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。覺得如果當時可以勇敢一點公布他的惡行，或許就不用背著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。」

此文曝光後，第一位跳出來的支持的女星就是前陣子被許傑輝性騷擾的女星黃云歆，她表示：「知道妳一直以來有多害怕面對這件事，更別說是公開。我也不知道妳到底要鼓起多少力量，才有辦法寫出來，謝謝妳最終夠勇敢，不管是不是晚了，沒帶進棺材都很棒！妳很棒！我都在。」

黃云歆力挺大牙。（摘自大牙臉書）

大牙透過經紀人表示，「謝謝各界大家的關心，想說的話都在文字裡了，為自己勇敢一次是希望陽光能照進心中黑暗的角落，也希望能把我的勇敢分享給其他可能有受過傷害的人，並且繼續善良、正能量的面對每一天。」大牙的老公、羽球教練阿廖師也表示「很心疼老婆，也支持老婆」。

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