民進黨總統參選人賴清德競選募款網站及首波募款小物，今上午10時上線開賣，五款小物每款限量2024份，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧強調，全部的小物都是MIT台灣製造。

記者會現場找來多名青年一起開箱介紹小物，並用各自用一句話強調「挺台灣」的重要性，最後大家更共同呼喊「賴在一起挺台灣」，展現熱血團結的氣勢。

郭雅慧指出，五款小物也說明整體募款小物集「挺台灣」主視覺設計核心概念，是以團結守護出發，且使用賴清德最喜愛的棒球，呈現「守護主場、守護國家」的精神。

郭雅慧表示，首波募款小物總共有五個項目，分別是「挺勝利・應援毛巾」、「挺光榮・金屬徽章」、「挺熱血・防水貼紙」、「挺希望・T-Shirt」以及日前亮相的「挺勇敢・棒球外套」。郭雅慧也說明，這波募款小物的設計理念與「挺台灣」主視覺相同，都圍繞在「棒球」這個主題去做搭配與設計，其中本壘板造型外盒的毛巾更是最大亮點，採用Team Taiwan 的獨家造型，讓大家都能成為台灣隊的一員，勇敢出擊。

競辦發言人陳世凱指出，除了在募款網站上進行小額捐款之外，民眾也可以選擇到郵局進行郵政劃撥捐款。而在網站上面用政治獻金捐款的話，則是可以用點數兌換募款小物。

陳世凱介紹「挺勇敢・棒球外套」時表示，右臂上有著「The MVP of Democracy」的臂章，象徵台灣是亞洲民主的MVP，也和世界民主陣營站在一起，左胸前則是有著「挺台灣」本壘板徽章，背面則有「Team Taiwan」刺繡，正面、右臂與後的「Team Taiwan」標誌，讓大家都能夠時時刻刻抬頭挺胸、為民主、為台灣向前行。

郭雅慧說，首波募款小物將在賴清德的官方[email protected]推出，必須要先成為「賴好友」，再從LINE官方帳號的選單裡面點進「Team Taiwan 募款小物網站」，就可以捐款支持賴清德，並且累積點數兌換小物。陳世凱表示，募款小物是限量發行，所以每一個帳號針對每個品項都限定兌換一個，捐款獲得的點數可以累積，所以點數沒有兌換完的朋友也不必緊張，下一波募款小物也在近期和大家見面。

郭雅慧表示，在端午連假期間，賴清德官方LINE發布一段問候的語音，共增加3000多位好友，歡迎大家一起來「加賴」。

陳世凱也提醒，依照《政治獻金法》規定，個人對同一組擬參選人每年捐贈總額不得超過新台幣10萬元，營利事業不得超過新台幣100萬元，而人民團體則不得超過新台幣50萬元。