驅動金融界發展的「第一屆旺旺中時金融服務評鑑大賞」，頒獎典禮於20日在晶華酒店舉辦，吸引國內外知名銀行、保險、證券等金融企業報名，共有23家企業抱回35個獎項，其中證券投資信託業的復華投信囊括2大殊榮，包括服務類「樂齡友善獎」及創新類「智能理財獎」。

金融服務評鑑大賞是根據專家與產官學界審核、輿情分析及網路民調，進行客觀、公正、專業的評選，復華投信是第一家創造母子基金投資法的投信公司，幫助投資人準備退休金，因而受到評審團的肯定與青睞，一舉奪下服務類的「樂齡友善獎」。

復華投信資深業務副總徐瑋瑄表示，復華投信自成立以來，就堅持走最艱難的道路，秉持「長錢長投」策略，以追求長期好而穩定的績效為目標，並透過專業顧問與獨家投資方法幫助投資人。

尤其觀察到投資人對於退休議題無所適從，於是在2000年的時候首創金複合投資法，成為第一家創造母子基金投資法的投信公司，希望透過該運作機制，有效幫助投資人累積退休金，此後更將金複合投資法升級為金複合月月領，希望透過這個特殊機制，創造退休後的穩定現金流。

復華投信為第一家創造母子基金投資法的投信公司，希望透過該運作機制，有效幫投資人累積退休金。(圖:中時新聞網)

主辦單位表示，復華投信獲得「樂齡友善獎」實至名歸，透過簡單而有效的長錢長投策略，能夠真正為投資人布局好退休生活，完善樂齡友善的人生。

復華投信獨創退休理財投資方法， 並也掌握理財機器人運算的科技趨勢，用大數據挑選出強勢基金組合建議，這項技術也成為復華投信獲得創新類「智能理財獎」的關鍵點。

「在2017年的時候，我們就推出理財機器人『強勢通』，透過大數據運算，挑選強勢基金，每月定期汰弱留強、調整基金投資比重，幫投資人配置好資產。」復華投信資深業務副總徐瑋瑄指出，理財機器人能克服人性弱點，幫助投資人完善資產配置。

復華投信資深業務副總徐瑋瑄表示，公司在2017年的時候推出理財機器人「強勢通」，透過大數據運算，幫助投資人配置資產。(圖:中時新聞網)

《中國時報》總編輯黃樹德觀察過去一年的全球金融情勢，面對美國聯準會強勢升息，台灣政府和民間通力合作化險為夷，本次「旺旺中時金融服務評鑑大賞」期望金融產業突破困境，以評鑑獎項的方式給予深耕業界的企業鼓勵，成為民眾選擇金融機構的權威指標，本次復華投信拿下兩項大獎，影響力深植人心，樹立業界金融服務的新標竿。