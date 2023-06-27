外界傳聞，國民黨內有反侯黨代表要求國民黨總統參選人、新北市長侯友宜簽署切結書，未來必須按照黨的政策執行；對此傳聞，侯友宜今受訪時回應，自己是國民黨徵召的總統參選人，自己的所有步調跟政策一定會跟黨一致。

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