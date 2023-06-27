簽切結書照黨政策執行？ 侯：步調一定跟黨一致 11:582023/06/27 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜強調，自己是國民黨徵召的總統參選人，步調跟政策一定會跟黨一致。（呂健豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外界傳聞，國民黨內有反侯黨代表要求國民黨總統參選人、新北市長侯友宜簽署切結書，未來必須按照黨的政策執行；對此傳聞，侯友宜今受訪時回應，自己是國民黨徵召的總統參選人，自己的所有步調跟政策一定會跟黨一致。 選後台海穩定條件？陸學者：明確承認九二共識 不能似是而非 中醫會訊淪賴清德競選文宣？綠黨團：不用做文章 金溥聰加入團隊？侯友宜證實：我親自去拜託的 #國民黨 #總統大選 #步調 #侯友宜 #黨代表 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德還不處理超級敗票機？郭正亮氣炸：最無能的官員 00:012023/06/27 政治 賴清德擬今年夏天訪美？ 賴辦回應了 11:132023/06/27 政治 為何白俄總統斡旋瓦格納兵變？外媒曝「一通電話」內幕 11:192023/06/27 國際 綠營嘆柯醫師變了 翻出當年服貿「螺絲釘戰術」說 11:022023/06/27 政治 黃國昌要柯說明服貿談判內容 吳崢：不要愧對我們當年的理念 11:222023/06/27 政治 看完2024總統大選最新民調 沈富雄大膽預言「他」會當選 05:002023/06/27 政治 賴清德談義務役爆驚人之語！吳子嘉聽完昏倒：亂開支票 08:072023/06/27 政治 港國安法將屆3周年 陸方：反對外力藉人權干涉內政 09:072023/06/27 兩岸 舉重》第一銀行4名好手亞錦賽表現優異 增添亞運信心 11:352023/06/27 體育 遭控散播餵藥假消息 警將傳喚賴清德！侯友宜喊：應負責 11:012023/06/27 政治 傳賴清德今夏赴美「熟悉雙方合作」 民進黨團發聲了 11:392023/06/27 政治 司法驗票與當選仍差1票 吳國譽承認敗選 11:282023/06/27 政治 羅智強向監院檢舉陳吉仲尸位素 預告下一個告「他」 11:122023/06/27 政治 汐止幼兒園案虛驚一場 侯辦：民進黨應向社會道歉 11:082023/06/27 政治 柯文哲反黑箱不反服貿？ 他怒批「背叛一整個世代」網炸鍋 08:012023/06/27 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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