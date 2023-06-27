新北市勞工局今年全國首創開辦「中高齡者及高齡者友善職場認證」，3款認證標章Logo將於7月1日至31日開放民眾參與票選。（新北市勞工局提供）

鼓勵企業建立中高齡者及高齡者友善職場，新北市勞工局今年全國首創開辦「中高齡者及高齡者友善職場認證」，3款認證標章Logo將於7月1日至31日開放民眾參與票選，參加者有機會把超商500元商品卡帶回家！

勞工局說，活動期間民眾可到「新北Vote」網站（https://www.vote.ntpc.gov.tw/）或至「新北勞動雲」首頁輪播廣告專屬頁面，以及掃描海報QR code，均可進入活動頁面進行票選，40位幸運的參加者，有機會把超商500元商品卡帶回家！

勞工局長陳瑞嘉表示，推動「中高齡者及高齡者友善職場認證」，除了鼓勵新北事業單位參加認證，也邀請民眾參與認證標章票選，候選認證標章分別是「加油款」、「彩帶款」及「擊掌款」，都是以新北市政府LOGO紅、黃、藍、綠主色調進行發想設計，代表市府全力支持這項計畫，做為新北事業單位及青銀世代員工最堅強的後盾。

就業服務處長葉建能指出，今年首度辦理即收到60家事業單位報名，後續將進行嚴格的初複審，並邀請學者專家組團實地查訪，找出對中高齡者及高齡者最友善的企業。就服處預計於11月舉行頒獎典禮，表揚獲得認證的事業單位，歡迎市民朋友參加票選活動，也一同關注哪些企業獲獎。

就業服務處也提醒參加投票的民眾，務必填寫正確的聯絡資料，以便主辦單位將獎品順利寄出。活動詳情可至「新北勞動雲」專區網頁查詢（https://ilabor.ntpc.gov.tw/page/employment-service-award-for-friendlyworkplace），或來電0800-091-580詢問活動細節。