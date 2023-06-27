2023年台灣運彩X T1聯盟新人選秀會報名期限已於昨日中午截止，共有47人報名，其中43名本土球員符合報名資格，包括UBA好手臺灣師大林信寬，健行科大高錦瑋、丁冠皓，世新大學簡賀宇、吳沛嘉，政治大學林勵、涂亦含，維吉尼亞軍校的旅外好手唐維傑與輔仁大學喬楚瑜皆名列其中。

這次選秀會總計後衛21人，前鋒20人及中鋒2人報名，其中林信寬、高錦瑋是狀元熱門人選，也被視為即戰力。臺灣師大主力前鋒林信寬本季UBA繳出場均21.9分、8.8籃板、3.9助攻、2抄截的全能數據，更率全本土陣容殺進小巨蛋。而健行科大精神領袖高錦瑋，儘管身材條件不是特別突出，但穩定控場與戰術執行能力有目共睹。

台灣運彩X T1聯盟選秀測試會將於7月8日在國立臺灣藝術大學登場，分為兩階段進行。第一階段為體能與技術測驗，除常見的衝刺、跳越摸高等基礎測試外，今年首創籃球技術測驗，並與JTC籃球訓練合作，指導球員做出運球、投籃等多項技術層面測試動作，提供球團更多元的數據內容作為選秀依據。

選秀測試會第二階段則舉辦五對五對抗賽，將測試新秀實戰與團隊配合能力，T1聯盟官方YouTube屆時也會直播對抗賽環節，至於2023年台灣運彩X T1聯盟新人選秀會則於7月14日展開，選秀狀元獎落誰家，邀請球迷一起參與。