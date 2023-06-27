「大牙」周宜霈今（27日）發長文指控，2012年曾遭當時經紀公司傳奇星老闆之一的「黑人」陳建州性騷擾，陳建州進她飯店房間後開始手來腳來，甚至把大牙撲倒在床上，針對指控，黑人經紀人稍早鬆口：「我們會發聲明統一回應，謝謝」。

「大牙」周宜霈今發長文指控，2012年遭陳建州性騷擾，陳建州進她飯店房間後開始手來腳來、把大牙撲倒在床上，甚至對她說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓大牙直呼：「那天真的嚇瘋了」。

11年前那個晚上，仍是大牙不時會想起的惡夢，她難過說：「如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」

針對大牙指控，黑人經紀人稍早表示：「我們會發聲明統一回應，謝謝」。

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