路透社報導，美國曼哈頓聯邦法院法官拉柯夫（Jed Rakoff）在聽證會上批准這項和解協議。

拉柯夫說：「這是個非常好的解決方案。」

他表示，這項協議和他本月稍早批准一項與德意志銀行（Deutsche Bank）有關的7500萬美元類似協議是規模「非常龐大的和解案」，將向艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者提供補償，但無法彌補她們所遭受的傷害。

艾普斯坦從1998年開始就是美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）的客戶，摩根大通直到2013年才解除艾普斯坦的客戶身分。

以前芭蕾舞者「無名氏1號」（Jane Doe 1）為首的受害者表示，摩根大通錯過艾普斯坦涉嫌虐待的危險信號，在他2008年被定罪之後，摩根大通依然與他保持客戶關係。

受害者的代表律師上週表示，考量到進一步訴訟的風險以及摩根大通否認涉及艾普斯坦的性販運，擬議中的全現金和解是「公平、適當且合理」的舉措。

摩根大通在本月發表的聲明中說，與艾普斯坦的任何聯繫「都是錯誤，我們對此感到遺憾」。

此外，美屬維京群島去年也向摩根大通提告，此案目前定於10月23日開庭審理。艾普斯坦在美屬維京群島擁有兩座鄰近的私人島嶼。

66歲的艾普斯坦2019年在等待性犯罪審判時，在曼哈頓的監獄牢房中死亡，紐約市法醫判定他是自殺身亡。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120627

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980