據觀察者網引述英國《金融時報》6月26日報導，沙烏地阿拉伯將派出由24人組成的高級代表團出席本週在天津舉辦的第十四屆夏季達沃斯論壇，這將是「沙烏地派出的最大官方代表團之一」。

《金融時報》：沙特派出高級別代表團參加在華舉辦的夏季達沃斯論壇

報導稱，沙烏地代表團將由經濟和規劃大臣費薩爾．易卜拉欣以及通信和信息技術大臣阿卜杜拉．斯瓦哈率領，包括六位大臣和副大臣，總人數達到24人。

因新冠疫情暫停實體會議3年，第十四屆夏季達沃斯論壇從今天（6月27日）至29日在天津舉行，來自全球近100個國家和地區的1500多名政商精英及學者確認參會。

中國大陸外交部發言人毛寧20日表示，中國大陸國務院總理李強將於6月27日出席在天津舉行的第十四屆夏季達沃斯論壇。本屆論壇主題為「企業家精神：世界經濟驅動力」。巴貝多總理莫特利、蒙古國總理奧雲額爾登、紐西蘭總理希普金斯、越南總理范明政以及世界貿易組織總幹事伊維拉將與會。

《金融時報》注意到，在本屆論壇開幕之際，中國大陸正在深化與中東國家的合作，中國大陸和沙烏地也在尋求替代西方的投資夥伴。沙烏地渴望超越與西方的傳統夥伴關係，加強與亞洲特別是中國大陸的貿易往來。

沙烏地阿拉伯是中國大陸最大的石油供應國，中國大陸是沙烏地最大的貿易夥伴。2022年雙邊貿易額達到1160億美元，較2021年的870億美元增長30％。報導稱，沙烏地希望獲得中國大陸的幫助以實現經濟多元化，並希望在傳統石油、煉油和電信行業之外的領域進行投資，包括鋼鐵、互聯網平台、遊戲和旅遊業等領域。

就在不久前，中阿合作論壇第十屆企業家大會於6月11日至12日在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行，會議首日（11日）見證了約30項投資協議的簽署，總價值達100億美元，其中絕大多數為中企和阿拉伯國家的合作項目。

沙烏地外交大臣費薩爾11日表示，此次會議「加強和鞏固了阿中歷史友誼、建設共同未來的機會，將我們帶入新時代，最終造福各國人民，維護世界和平與發展」。

沙烏地投資大臣法利赫與香港恆隆集團董事長陳啟宗一行舉行會談時表示，他希望盡快訪問中國大陸和香港。他還展望了中沙合作前景，稱沙烏地當然樂見中國大陸「來修鐵路、港口」，但「私營部門在建立國家間溝通橋梁方面可以更強大」。他認為加強兩國間以教育、企業交流為代表的民間交流也同樣重要。