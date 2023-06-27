恒指開高57點報18,851點，截至10點37分，漲210.42點，報19,004.55點，漲幅1.12％。
國指高開14點報6,386點，現漲77.37點，報6,449.56點，漲幅1.21％。
重要個股方面，騰訊升幅擴至3％，高見港幣343.2元；阿里巴巴升逾2％；美團升近2％。上述科技股帶動恒生科技指數上揚2.6％，報3,974點。
港股連跌五日、大跌1,246點後，27日開高走高，恒指更一舉收復19,000點大關失地，盤中最高逼近19,100點。
恒指開高57點報18,851點，截至10點37分，漲210.42點，報19,004.55點，漲幅1.12％。
國指高開14點報6,386點，現漲77.37點，報6,449.56點，漲幅1.21％。
重要個股方面，騰訊升幅擴至3％，高見港幣343.2元；阿里巴巴升逾2％；美團升近2％。上述科技股帶動恒生科技指數上揚2.6％，報3,974點。
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